Gasperini: «Atalanta, merito doppio dopo sfide con top come l’Inter»

L’Atalanta approda ai quarti di finale di Europa League dopo aver battuto lo Sporting. Gasperini elogia i suoi, facendo riferimento anche alle sfide precedenti come quella con l’Inter.

TRAFERTE TOP – Gian Piero Gasperini non dimentica il calendario delle settimane precedenti dell’Atalanta, che ha dovuto incontrare fra le tante anche la capolista Inter. Dopo il successo in Europa League l’allenatore riferisce su Sky Sport 24: «Grande gioia per la squadra e per tutta Bergamo avere raggiunto di nuovo i quarti. Era difficile contro una squadra che domina in Portogallo in questo momento. La squadra è stata veramente brava a superare questo turno e siamo davvero soddisfatti. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Nel finale ovviamente c’era stanchezza e fatica. Ci servirà per futuro, non dovevamo concedere spazi alle spalle. Per noi questa è la sesta partita in 18 giorni. Abbiamo fatto quattro trasferte tra Inter, Milan, Juventus e Lisbona. Abbiamo dovuto incontrare il Bologna dopo aver incontrato Milan e Inter nella stessa settimana. Sono tutte squadre di valore e quindi anche per questo il merito di questa squadra è ancora più amplificato. Stiamo giocando con squadre contro cui non gestiamo solo il risultato. Abbiamo incontrato tutte top, con 4 trasferte. Abbiam fatto anche risultato con tante squadre».