Galliani: «Contrasti in Lega Serie A a causa di Inter e altre. Motivo»

Adriano Galliani, in veste di Senatore della Repubblica stavolta, ha parlato quest’oggi proprio in Senato relativamente ai problemi in Lega Serie A. C’entra anche l’Inter.

INTERVENTO – Galliani non ci sta con questi problemi: «Contrasti in Lega Serie A nascono e si acuiscono con 3+1, ossia 4 squadre, le big. Milan, Inter, Juventus e Roma pensano che attraverso l’abolizione del diritto d’intesa si potesse cambiare il format del campionato da 20 a 18 squadre. Sono all’interno di questo mondo, faccio fatica ad essere senatore indipendente. Quando viene questo discorso qui viene la convinzione che il presidente federale fosse d’accordo su questa posizione. Questo mondo qui esiste da 20 anni. Se fossi stato dirigente del Milan? Avrei tentato manovra meno rozza. Mi sarei mosso in una maniera diversa. Le risorse e le percentuali di ricavi devono però essere maggiori per i club più piccoli. Si sta creando un divario secondo cui le prime guadagnano 500 milioni e le ultime 50 milioni».