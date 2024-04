FOTO – Arnautovic rende omaggio a Maicon: un momento iconico!

Arnautovic sta vivendo la sua secondo vita all’Inter, perché la prima risale ormai a tantissimi anni fa, quando fece parte della rosa che poi trionfò in Italia e in Europa. Il 16 aprile di 14 anni fa, un suo ex compagno, Maicon, siglava alla Juventus una rete meravigliosa: l’attaccante austriaco rende omaggio al brasiliano

TRIONFO, ANCORA – Marko Arnautovic all’Inter ci è stato già tantissimi anni fa e poi ci è ritornato la scorsa estate. Cambiano ovviamente i tempi, gli uomini e la storia ma i ricordi più belli rimangono. L’attaccante austriaco, rientrato da poco da un infortunio, proprio come quattordici anni fa si prepara a festeggiare perché lo scudetto è davvero a un passo: con una vittoria contro il Milan, la squadra di Simone Inzaghi potrebbe laurearsi Campione d’Italia. In attesa del traguardo seconda stella, c’è tempo per un tuffo nel passato.

OMAGGIO – Arnautovic, infatti, rende il giusto omaggio ad un suo ex compagno, nonché calciatore tra i più amati dal popolo interista: Maicon, il brasiliano che sfrecciava sulla fascia destra tirando fuori dal cilindro colpi fuori da ogni logica. E il numero 8 nerazzurro ricorda proprio uno di quelli, probabilmente il più iconico e il più bello: la rete messa a segno alla Juventus con tanto di sombrero al povero Amauri. Una roba strepitosa e mai più vista in Serie A.

Cuori infiammati accompagnano lo scatto nelle sue Instagram Stories.