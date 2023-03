Galderisi: «L’Inter passerà col Porto! Spezia, mancanza di cinismo»

Stasera l’Inter è chiamata alla grande prova contro il Porto, si riparte dall’1-0 maturato a San Siro. Ne parla Galderisi, il quale è ritornato anche sul KO di La Spezia

MOMENTI COMPLICATI − Giuseppe Nanu Galderisi, in collegamento su Tutti Convocati, dice la sua sui passi falsi di Inter e Milan in campionato: «È un momento dove si fa fatica, gli impegni sono tanti, gli infortuni incidono. A livello mentale è anche un momento difficile. Ho vista sia l’Inter che il Milan è la rabbia che trovi è diversa. La Salernitana si è presentata più volte davanti il portiere. L’Inter ha tirato tantissime volte in porta contro lo Spezia, ma non è riuscita a sfruttare con cinismo e lucidità le occasioni. Campaccio il Do Dragao, ma passeranno i nerazzurri».