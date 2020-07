Galante: “Inter non ha uno alla Conte, che vuole fisicità! Lukaku oggi…”

Condividi questo articolo

Galante – ex difensore dell’Inter -, intervenuto a “Pomeriggio Summertine” su Sky Sport 24, spiega la visione di calcio che ha Conte e la sua richiesta di leadership. Servono non per forza altri Conte, ma magari altri Pirlo e Ronaldo dopo Lukaku

LEADER (ANCHE SILENZIOSI) – Creatività e fantasia dopo, Fabio Galante non ha dubbi sulle priorità odierne: «Antonio Conte cerca fisicità. Uno “alla Conte” in campo forse non c’è oggi nell’Inter. Cerca giocatori di personalità, in modo che un altro giocatore si possa aggrappare anche agli altri. Mi viene in mente Romelu Lukaku, che gioca per la squadra e anche per guidare i compagni. Penso che Lukaku sia un giocatore importante in questo momento per l’Inter. Ai miei tempi, anche senza il carisma e il carattere di Conte, c’era uno come Ronaldo, più simile ad Andrea Pirlo, che non urlava e sbraitava, ma faceva gol e andava benissimo uguale. Conte cerca la bravura nei calciatori, poi a sua volta deve essere bravo per metterli nelle condizioni di far bene. L’Inter i giocatori bravi li ha. Se penso a Samir Handanovic, Stefan de Vrij, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, lo stesso Lukaku e via dicendo. Se devo dire un nome però dico Lukaku, che in questo momento fa girare la squadra». Questo il pensiero di Galante, che riassume un po’ il paradosso nerazzurro intorno a Christian Eriksen, al momento fuori dagli schemi del tecnico nerazzurro.