Ranocchia torna di moda dal 1′ in SPAL-Inter per “colpa” di Godin

Ranocchia si candida per scendere dal 1′ nel prossimo impegno di campionato. Alla vigilia di SPAL-Inter fa quasi notizia, anche se l’ultima decisione deve ancora essere presa da Conte. Il protagonista indiretto è Godin

TURNOVER STRATEGICO – A Ferrara domani sera Andrea Ranocchia potrebbe tornare titolare. Alla base di questa decisione, su cui Antonio Conte sta ragionando in queste ore, c’è la volontà di presentarsi nelle condizioni migliori a tutti gli impegni. Contro l’ormai retrocessa SPAL a riposare dietro sarà obbligatoriamente Diego Godin in quanto squalificato, proprio dopo aver trovato il primo gol in Serie A. Più complessa la situazione Stefan de Vrij, diffidato e pertanto a rischio per la delicata sfida contro la Roma. Conte in stagione ha già dimostrato di non preoccuparsi più di tanto dei diffidati, soprattutto quando si tratta di giocatori intelligenti come de Vrij. Infatti al momento l’olandese resta in vantaggio, sebbene la trasferta di Ferrara possa essere considerata la partita ideale per farlo rifiatare. Nella difesa a tre nerazzurra, infatti, troveranno spazio Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, entrambi in vantaggio sul jolly Danilo D’Ambrosio per giocare da terzi. Una vera beffa per Godin, che a Ferrara avrebbe finalmente avuto la possibilità di giocare al centro – posizione che preferirebbe nella difesa a tre di Conte -, e invece gli toccherà seguire i compagni guidati ancora da de Vrij. O da Ranocchia, appunto. Poco più di 24 ore alla decisione finale.