VIDEO – Inter Hall of Fame, i 4 vincitori ringraziano i tifosi nerazzurri

L’Inter da oggi ha quattro leggende in più nella sua “Hall of Fame”. Doveroso il ringraziamento via video ai tifosi, che hanno scelto i vincitori attraverso le votazioni sul sito ufficiale della società nerazzurra

QUATTRO LEGGENDE – I vincitori sono stati annunciato in mattinata (vedi articolo), adesso arriva anche il video di ringraziamento ai tifosi nerazzurri. Da oggi Julio Cesar, Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso e Diego Milito fanno ufficialmente parte della “Hall of Fame” dell’Inter. Uno per ruolo, come l’anno scorso. In mezzo anche le parole dei protagonisti: il portiere Julio Cesar (vedi dichiarazioni), il difensore Bergomi (vedi dichiarazioni), il centrocampista Cambiasso (vedi dichiarazioni) e l’attaccante Milito (vedi dichiarazioni). Di seguito il video pubblicato dall’Inter su Twitter con i ringraziamenti dei quattro vincitori.