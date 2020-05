FOTO – Sneijder svela il regalo di Moratti per il triplete del 2010

Wesley Sneijder, ex centrocampista dell’Inter ed eroe del famoso “Triplete” nel 2010, attraverso i social ha mostrato un regalo che il presidente Massimo Moratti gli ha regalato per aver partecipato alla conquista di ben cinque titoli in un solo anno

REGALO DI MORATTI – Wesley Sneijder attraverso una storia Instagram svela il regalo del presidente Massimo Moratti: «Parlando di triplete voglio farvi vedere questo regalo da parte del nostro presidente Massimo Moratti, che per me rappresenta al meglio quella stagione leggendaria!».