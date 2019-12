FOTO – Inter Campus festeggia il Natale con i bambini dell’Uganda

Inter Campus continua il suo viaggio in giro per il mondo per regalare un sorriso agli abitanti e soprattutto i bambini con poche possibilità economiche in determinate zone. L’Inter ha festeggiato il Natale con i bambini dell’Uganda. Di seguito la notizia e le immagini pubblicate nel sito ufficiale nerazzurro e attraverso la pagina Instagram.

INTER CAMPUS – “We Wish You a Merry Christmas. Fa un po’ strano sentire cantare queste note che ricordano neve, freddo e camini accesi proprio qui in Uganda, nel verde smagliante dei banani che circondano il campo della scuola di Nagallama, e con un tempo che, sebbene non proprio soleggiato perché è stagione delle piogge, è senz’altro molto più mite di quello che c’è in Italia. I bambini cantano, con i cappelli natalizi che abbiamo regalato per la festa e di cui sono orgogliosissimi. Ed anche questo insolito spettacolo, apparentemente contraddittorio ai nostri occhi italiani, di caldo e berretti rossi e bianchi, serve a ricordarci quanto siamo diffusi nel mondo, e quanto riusciamo a fare una famiglia dei quasi diecimila bambini che il progetto riunisce in trenta Paesi di ogni continente, australe o boreale. Qui a Nagallama 304 bambini e bambine partecipano stabilmente alla formazione tenuta dai nostri educatori/allenatori della scuola primaria locale di St Joseph, coordinati dalla infaticabile preside Josephine e dal solido referente tecnico Michael, ed in questo periodo di feste organizzeranno anche eventi e tornei con altre scuole della zona per mantenere vivo il divertimento e l’interesse dei bambini, che sono gli stessi in ogni latitudine : “l’allenamento è bello, ma quando giochiamo la partita coi bambini dell’altra scuola? Stavolta vinciamo tre a zero!” Dopo il corso teorico tenuto da Alberto e Lorenzo, tutti gli allenatori locali sul campo a continuare la formazione pratica, e per noi che pure veniamo qui da anni è sempre una meraviglia vedere il prato della scuola riempirsi di macchie nerazzurre di bambini che giocano in ogni angolo libero. Sotto la pioggia battente loro non battono ciglio: via a giocare e ridere anche nel fango. Questa è la magia di Inter Campus, e noi siamo felici di rinnovarla ogni anno. Buon Natale Inter Campus!”

Fonte: Inter.it