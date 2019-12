Inter, quale futuro per Radu e Pinamonti? Dialoghi aperti con il Genoa

L’Inter, secondo quanto riportato da “Sky Sport 24”, in questi giorni sta dialogando con il Genoa per conoscere il futuro di Andrea Pinamonti e Ionut Radu in vista della prossima stagione di Serie A.

IL PUNTO – Inter e Genoa dialogano in questi giorni per conoscere il futuro dei due giovani Ionut Radu e Andrea Pinamonti. Il primo ha già dimostrato in più riprese di meritare una maglia da titolare in Serie A, decisivo in più occasioni. Nello stesso tempo però il Genoa avrebbe bloccato già Mattia Perin, per lui sarebbe un ritorno in rossoblù dove ritroverebbe la maglia da titolare. A questo punto il giovane portiere rumeno potrebbe vestire finalmente la maglia nerazzurra e giocarsi le sue chances già dalla prossima stagione. Discorso diverso per l’attaccante, che ad oggi ha trovato spazio ma senza brillare, con soli due gol realizzati. Il Grifone valuterà, insieme a quello che sarà il nuovo allenatore (si fa già il nome di Davide Nicola), le possibili mosse di mercato per rinforzare la rosa per questa e la prossima stagione.