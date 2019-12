UFFICIALE – Ibrahimovic al Milan: “Torno in una città che amo. Qui per…”

Ibrahimovic è di nuovo un giocatore del Milan. La società rossonera ha appena annunciato il ritorno del classe ’81 svedese, già passato in Italia con la maglia rossonera dopo quella di Juventus e Inter

IZ COMING – La notizia è stata data ieri (vedi focus), oggi è arrivato l’annuncio atteso. Lo slogan? IZ coming. Zlatan Ibrahimovic torna in Serie A. E lo fa al Milan, già sua ultima squadra italiana prima dell’esperienza tra Francia, Inghilterra e Stati Uniti d’America. L’ex numero 8 dell’Inter, oggi 38enne, riparte dalla Milano rossonera. Per l’attaccante svedese si tratta presumibilmente dell’ultimo contratto in carriera. Di seguito il comunicato ufficiale della società rossonera: “AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il Club rossonero fino al termine di questa stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva”. Ci sono anche le prime dichiarazioni di Ibrahimovic da “neo” giocatore del Milan ai canali ufficiali rossoneri: «Sto tornando in un club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi».