FOTO – Borja Valero si gode la famiglia: “Momenti che rimarranno”

Condividi questo articolo

Borja Valero ha postato su Instagram una foto scattata a casa in compagnia dei propri figli. Il centrocampista dell’Inter è come tutti costretto alla quarantena per far fronte all’emergenza Coronavirus che sta colpendo l’Italia e il mondo intero

FAMIGLIA – L’emergenza Coronavirus ha colpito tutti. Calciatori compresi: campionati fermi, allenamenti sospesi e quarantena a casa. Una necessità per far fronte alla pandemia. Ma anche un’occasione per passare del tempo con la famiglia e i propri cari. Lo sa bene Borja Valero, che come dimostra una foto pubblicata su Instagram si gode la compagnia dei figli: “Momenti che rimarranno per sempre”, il testo che accompagna la foto del centrocampista spagnolo.