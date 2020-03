Marani: “Serie A da non assegnare! Ripartenza? Ragioniamo su tre piani”

Matteo Marani, giornalista di “Sky Sport” in collegamento con gli studi dell’emittente televisivo, ha detto la sua riguardo la Serie A 2019-2020 e la possibile ripartenza del campionato, facendo riferimento all’emergenza Coronavirus (Covid-19).

TRE PIANI PER LA RIPARTENZA – Matteo Marani, giornalista sportivo di Sky, dice la sua riguardo la possibile ripartenza del campionato di Serie A, ripartendo però su tre piani fondamentali: «Tutti impareremo delle cose da questa situazione, la più grande crisi dopo il dopo guerra. L’aspetto che a me colpisce molto in questi giorni è la mancanza di coesione all’interno dell’ambito sportivo. Ultimamente si sta provando a fare un po’ di sintesi e proporre soluzioni. Ci vuole chiarezza, alcuni nodi devono essere sciolti. Mi auguro che in futuro ci sia più vicinanza e coesione da parte di tutte le parti. Credo che si ragioni su tre piani in questo momento: Il primo piano è quello sportivo, cioè cercare di capire se e quando ci sarà spazio per ripartire. Gravina (presidente FIGC, ndr) porta avanti l’idea di provare a finire la stagione a luglio e ad agosto. Gli altri due aspetti riguardano il piano finanziario e piano regolamentare: bisognerà decidere, nel caso in cui la stagione non dovesse finire, come assegnare lo scudetto, se farlo o non farlo. Su questo io credo che bisogna andare soprattutto prima a sentire a livello europeo cosa succede. Sotto il punto di vista finanziario va trovata una soluzione: una certamente sono le sospensioni degli ingaggi, e poi far circolare i soldi della FIFA e della UEFA, perché i soldi ci sono! Il calcio può avere il suo piccolissimo “piano Marshall”. Questo campionato secondo me non è da assegnare!».