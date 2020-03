Messi: “Ci tagliamo il 70%, contro di noi voci che ci mettono in cattiva luce”

Condividi questo articolo

Lionel Messi ha annunciato sui suoi social la decisione dei giocatori del Barcellona di tagliarsi gli stipendi, accusando la società di aver fatto circolare voci false su un presunto rifiuto dello spogliatoio nei giorni scorsi

AIUTIAMO IL CLUB – Nei giorni scorsi erano circolate voci su un rifiuto dei giocatori del Barcellona di accettare una riduzione dei loro stipendi. Messi, con un lungo post che suona di “voce dello spogliatoio”, annuncia che il gruppo si taglierà lo stipendio e attacca la società: «Si è scritto e detto molto sulla prima squadra del Barcellona in riferimento agli stipendi dei giocatori in questo periodo di emergenza. Prima di tutto vogliamo chiarire che la nostra volontà è sempre stato accettare una riduzione dei nostri stipendi perché capiamo perfettamente che si tratta di una situazione eccezionale e siamo i primi che hanno sempre aiutato il club quando ce lo ha chiesto. Molte volte anche per nostra iniziativa in altri momenti in cui lo abbiamo creduto necessario o importante, per questo ci sorprende che all’interno del club ci sia stato qualcuno che ha tentato di metterci in cattiva luce per metterci pressione e farci accettare quello che già era chiaro che volevamo. Se l’accordo è stato rinviato di qualche giorno è semplicemente perché stiamo cercando una formula per aiutare il club e i suoi lavoratori in questi momenti tanto difficili. Da parte nostra è arrivato il momento di annunciare che, oltre al taglio del 70% dei nostri stipendi durante questa emergenza, daremo un contributo perché gli impiegati del club possano ricevere il 100% dei loro stipendi durante questa situazione. Se non abbiamo parlato fino ad adesso è stato perché la priorità per noi era trovare delle soluzioni che fossero realistiche per aiutare il club, ma anche a quelli che saranno più colpiti da questa crisi. Non vogliamo salutarci senza inviare un affettuoso saluto a tutti i tifosi che stanno sopportando questi momenti così duri, come a tutti quelli che aspettano pazientemente la fine di questa crisi dentro la loro casa. Molto presto ne usciremo e lo faremo tutti insieme. Visca el Barça i visca Catalunya».