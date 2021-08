Foscarini: «Correa all’Inter? Lotito non vorrà fare un favore a Inzaghi»

Nelle ultime ore si è parlato di Correa come opzione per l’Inter, lanciata soprattutto dal suo agente Lucci (vedi articolo). L’allenatore Claudio Foscarini, ospite a Sportitalia, non ritiene che Lotito possa aiutare Inzaghi. Soprattutto dopo quanto successo a fine maggio.

OPZIONE DIFFICILE – Per l’allenatore Claudio Foscarini è complesso pensare a Joaquin Correa all’Inter: «Penso che sia difficile. Poi credo che, al di là di quello che può pensare il presidente (Claudio Lotito, ndr), un favore a Simone Inzaghi sicuramente non vorrà farlo. Però quando c’è un giocatore che è in difficoltà, o un allenatore che sul piano tattico è a disagio, se il giocatore vuole andare via a tutti i costi poi la società credo sia anche costretta a cederlo».