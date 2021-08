Ambrosini: «Status di Lukaku non può che migliorare il Chelsea. Mancava una cosa»

Di dubbi che Lukaku vada al Chelsea non ce ne sono ormai più. I Blues, che poche ore fa hanno vinto la Supercoppa Europea (vedi articolo), avevano bisogno di uno come l’ex Inter, secondo Massimo Ambrosini. Queste le sue parole per Amazon Prime Video.

LACUNA COLMATA – Massimo Ambrosini spiega perché il Chelsea ha insistito tanto per avere Romelu Lukaku: «Nella macchina quasi perfetta che ha creato Thomas Tuchel se c’era qualcosa da migliorare era la produzione offensiva. Timo Werner l’anno scorso ha giocato anche bene ma ha fatto dodici gol, Kai Havertz ne ha fatti nove, Christian Pulisic ne ha fatti sei. È una squadra che, dal punto di vista offensivo, aveva bisogno di aumentare qualcosa. Considerato il valore di Lukaku e lo status che ha attualmente nel panorama europeo non può che migliorare il Chelsea dal punto di vista dell’efficienza. Anche se questo dovesse costringerli a cambiare modalità di interpretazione della partita».