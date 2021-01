Fonseca: “Spinazzola con l’Inter? Sono fiducioso! Scudetto? Due favorite”

Paulo Fonseca Roma-Sassuolo

Fonseca è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Crotone-Roma, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A. Il tecnico giallorosso punta su Inter e Juventus per la corsa scudetto e parla delle condizioni di Spinazzola in vista del big match contro i nerazzurri, in programma domenica alle ore 12.30

CORSA AL TITOLO – Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Crotone-Roma. Il tecnico giallorosso dice la sua sulla corsa scudetto: «Continuo a dire che Inter e Juventus sono le squadre che hanno fatto i maggiori investimenti per vincere lo Scudetto. Dopo, ci sono cinque o sei squadre forti, che possono lottare per il Campionato. Tutti noi abbiamo ambizione. Basti vedere quello che sta facendo il Milan: è fantastico. In questo momento, i rossoneri sono dei candidati, come possono essere Napoli o Atalanta. Ma continuo a pensare che i principali siano Juventus e Inter, ossia le squadre che hanno investito di più».

INFERMERIA – Fonseca, che domenica alle ore 12.30 sfiderà proprio l’Inter di Antonio Conte, è ottimista sulle condizioni di Leonardo Spinazzola: «Sta bene, sono fiducioso che per i nerazzurri possa farcela a recuperare. Antonio Mirante e Davide Santon? Stanno meglio, stanno recuperando, ma non sono pronti per la gara di domani».