Inter, una presenza obbligata nel Team of the Week della Serie A

Hakimi – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Un giocatore dell’Inter nominato nel “Team of the Week” di WhoScored dell’ultima giornata di Serie A. Ecco di chi si tratta.

TRIPLETTA – Nonostante il tennistico 6-2 dell’Inter contro il Crotone, un solo nerazzurro parte titolare nel “Team of the Week” della Serie A scelto da WhoScored. E si tratta ovviamente di Lautaro Martinez, autore di una tripletta (che poteva essere un poker) nell’ultimo turno. Una prestazione strepitosa che vale all’argentino dell’Inter un punteggio di 10, il più alto di tutto l’undici. Ecco la formazione completa:

🥁 The first Serie A Team of the Week of 2021 🇮🇹 pic.twitter.com/fpKa0Cfles

— WhoScored.com (@WhoScored) January 4, 2021