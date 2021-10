Florenzi operato al ginocchio: ritorno in gruppo a novembre. Inter in dubbio

Florenzi è uscito malconcio dalla sfida di Champions League tra Milan e Atletico Madrid. Il club rossonero ha comunicato che l’ex Roma si è sottoposto a un’operazione al ginocchio e non si rivedrà prima di 30 giorni. Anche il derby con l’Inter del prossimo 7 novembre è in dubbio

DUBBIO DERBY – Alessandro Florenzi si è sottoposto oggi a un’operazione al ginocchio sinistro, come comunicato ufficialmente dal Milan: “AC Milan comunica che il giocatore Alessandro Florenzi è stato operato oggi dal Professor Pier Paolo Mariani alla presenza del medico sociale rossonero Lucio Genesio presso la clinica Villa Stuart di Roma. L’intervento, eseguito in artroscopia, per risolvere una lesione parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimabili in trenta giorni”. Florenzi dovrebbe dunque tornare in gruppo tra circa un mese, presumibilmente nei primi giorni di novembre. Il derby con l’Inter, in programma il prossimo 7 novembre, è quindi in dubbio.