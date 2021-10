Dzeko, caccia al quinto gol contro il Sassuolo. Con il solito obiettivo in testa

Edin Dzeko si prepara per Sassuolo-Inter di domani, anche se resta da capire se Simone Inzaghi gli possa concedere un turno di riposo (vedi focus). Nel caso dovesse scendere in campo, sarebbe caccia al suo quinto gol in carriera contro i neroverdi. Con l’obiettivo 100 in Serie A nel mirino.

PRIMI NUMERI – Nonostante alcune critiche ricevute dopo la sfida contro lo Shakhtar Donetsk – dove ha sbagliato un gol praticamente fatto – Edin Dzeko ha iniziato alla grande la sua prima stagione in carriera con l’Inter. Cinque gol e un assist sono i numeri raccolti fin qui dall’attaccante bosniaco in sei partite di campionato (più due di Champions League). La prossima sfida, quella contro il Sassuolo di Alessio Dionisi in programma al Mapei Stadium sabato sera, Dzeko potrebbe vederla dalla panchina. O almeno all’inizio. Il tutto, chiaramente, in base alle condizioni fisiche del rientrante Joaquin Correa.

Dzeko e il Sassuolo, undici gli scontri precedenti

QUINTO SIGILLO – Contro il Sassuolo, Edin Dzeko ha collezionato (con la maglia della Roma) buoni numeri in passato. Nel dettaglio sono undici le sue presenze contro i neroverdi, con quattro gol segnati (di cui una doppietta) e due assist. Contribuendo di fatto a sei gol totali segnati dai giallorossi negli scontri con i neroverdi. Per questo, se sabato sera dovesse scendere in campo, per lui partirebbe la caccia al quinto gol al Sassuolo. Con un altro obiettivo in mente. Perché non dimentichiamo che al momento Edin Dzeko è a quota novanta gol in Serie A. Quota cento è solo a dieci distanze. Da colmare il prima possibile.