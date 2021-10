Sassuolo-Inter, Correa scalpita: possibile chance dal 1′! Un ballottaggio – Sky

Sassuolo-Inter è la sfida in programma domani alle ore 20.45, valida per la settima giornata di Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni di Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, Inzaghi si porta dietro un paio di dubbi (QUI le sue dichiarazioni in conferenza). Di seguito le sue dichiarazioni

QUALCHE NOVITÀ – Sassuolo-Inter è la sfida in programma domani alle ore 20.45 al Mapei Stadium. Secondo Andrea Paventi, Joaquin Correa scalpita per una maglia da titolare: «Novità? Qualcuna è possibile, la parte tattica è in svolgimento adesso e il tecnico nerazzurro sta provando tante cose. Una mini rifinitura Inzaghi la fa il giorno della partita, quindi ha ancora una notte per pensarci e togliersi tutti i dubbi. La coppia titolare in attacco al momento è Dzeko-Lautaro Martinez, ma c’è Correa che si sta muovendo bene e scalpita: può avere delle chance anche lui. Così come sulla fascia destra si rinnova il ballottaggio Dumfries-Darmian. Il primo è andato così così e potrebbe giocare la sua seconda partita consecutiva per dimostrare di poter fare meglio, Darmian dà più certezze. Barella e Brozovic ci saranno, Perisic tornerà a sinistra. Un paio di dubbi Inzaghi se li porta avanti anche per tenere tutti sulla corda».