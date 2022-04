Ferri: «Inter, non c’è più spazio per gli errori! Perisic straordinario»

Ferri ribadisce come il margine d’errore per poter vincere la Serie A sia praticamente nullo. Ospite di Pressing Serie A, l’ex difensore nerazzurro celebra poi due protagonisti della stagione dell’Inter, fra cui Perisic.

VIETATO SBAGLIARE! – Riccardo Ferri parla di cosa cambia per l’Inter dopo la vittoria al 92′ del Milan sulla Lazio (vedi articolo): «Ho pensato, per l’ennesima volta, che è un campionato straordinario per l’incertezza che c’è in tutta la classifica. Diciamo che, in queste ultime gare, non c’è più spazio di cali di tensione ed errori. La tensione e la pressione sale, ma è normale: è indubbio che l’intensità che danno certe squadra la dice lunga sul fatto che adesso gli obiettivi siano molto vicini. Denzel Dumfries è cresciuto tantissimo, Ivan Perisic sta facendo un campionato straordinario. Inter e Milan hanno dimostrato di essere due squadre solide, che hanno carattere e personalità. I due allenatori hanno valorizzato le squadre».