VIDEO – Genoa-Cagliari 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Cagliari, posticipo pomeridiano della trentaquattresima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris.



LA VITTORIA DELLA SPERANZA – Genoa-Cagliari 1-0 nel posticipo pomeridiano della trentaquattresima giornata di Serie A. Il Genoa in tutto il campionato ha vinto appena tre partite: due però contro il Cagliari, e questa è fondamentale per rilanciare le speranze salvezza. Primo tempo alquanto brutto, senza che le due squadre producano granché. A inizio ripresa potrebbero segnare i sardi, con Joao Pedro sfortunato perché il suo destro dal limite si stampa sul palo. Molto meglio gli ospiti, con una doppia palla gol sulla stessa azione al 63′ dove Salvatore Sirigu stoppa Keita Baldé Diao e Razvan Marin che si gira all’altezza del dischetto e di destro conclude a lato. Ci prova anche il subentrato Marko Rog, con un sinistro sull’esterno della rete. A un minuto e mezzo dal 90′, però, l’incredibile gol del Genoa arriva quasi dal nulla. La palla staziona in area dopo una serie di rimpalli, Dalbert Henrique e Rog non riescono a rinviare, favorendo Milan Badelj che col destro trova la traiettoria giusta per sbloccare il risultato. Rete fondamentale nella corsa salvezza: il Grifone è a -3 da Walter Mazzarri con gli scontri diretti a favore.

Video con gli highlights di Genoa-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.