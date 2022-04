VIDEO – Bologna-Udinese 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Udinese, match della trentaquattresima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



LE PROSSIME AVVERSARIE – Bologna-Udinese 2-2 nella trentaquattresima giornata di Serie A. A tre giorni dal recupero con l’Inter il Bologna prosegue la sua serie positiva, pareggiando contro l’Udinese che sfiderà i nerazzurri domenica prossima. Nei rossoblù diversi assenti dell’ultimo momento per un virus gastrointestinale, più Mitchell Dijks per un fastidio muscolare nel riscaldamento. Al suo posto Aaron Hickey, che però sblocca la partita al 6′ con un sinistro rasoterra a incrociare su assist di Mattias Svanberg. Bella l’azione del pareggio friulano al 25′, con palla in mezzo in area per il tocco di Isaac Success a favorire Destiny Udogie a segno con l’esterno. Nel primo minuto della ripresa l’Udinese capovolge il risultato: Gerard Deulofeu crossa per Success, controllo e sinistro per il vantaggio. Il Bologna azzecca la mossa dalla panchina, con Nicola Sansone che appena entrato corregge in rete a porta vuota un cross teso di Riccardo Orsolini. Il 2-2 arriva al 59′, nell’ultima mezz’ora il risultato non cambia più.

Video con gli highlights di Bologna-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.