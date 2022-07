Ferri club manager dell’Inter! Sarà fondamentale per Inzaghi: il motivo – TS

Riccardo Ferri torna all’Inter in qualità di Club Manager della prima squadra (vedi articolo). Il suo ruolo, spiega l’edizione odierna di Tuttosport, sarà di fondamentale importanza per Inzaghi

FONDAMENTALE – Riccardo Ferri torna all’Inter con un ruolo da dirigente: l’ex difensore, infatti, sarà il nuovo Club Manager della prima squadra. Raccolta l’eredità di Lele Oriali che, ad agosto del 2021, aveva lasciato il ruolo per andare in Nazionale alla corte di Roberto Mancini. Il ruolo di Ferri, spiega Tuttosport, sarà di fondamentale importanza per Inzaghi: l’ex difensore, infatti, avrà il compito di fare da collante fra proprietà, i calciatori e lo staff del tecnico ex Lazio. Toccherà a Ferri far collimare le esigenze del tecnico con quelle della squadra e della proprietà. Il difensore si siederà in panchina al fianco di Inzaghi, cercando inoltre di risolvere eventuali problemi all’interno dello spogliatoio.

Fonte: Tuttosport – Luca Uccello