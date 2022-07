Dumfries, il Chelsea lo vuole e torna all’assalto! L’Inter fissa il prezzo – SM

L’Inter probabilmente tratterrà Milan Skriniar anche per il prossimo anno. Occhio però alla cessione importante che potrebbe riguardare Denzel Dumfries con il Chelsea che lo ha messo nel mirino.

MIRINO – Il Chelsea vuole fortemente Denzel Dumfries. L’esterno olandese dell’Inter piace eccome ai Blues che già quando si concretizzò l’affare Romelu Lukaku avevano provato a sondare il terreno. L’Inter come al solito fa il prezzo del giocatore e chiede 40 milioni di euro al Chelsea per vendere il suo esterno destro titolare. Come riporta SportMediaset al momento non ci sono offerte concrete da parte della squadra di Tuchel che ritiene eccessiva la richiesta dei nerazzurri. Ma non è da escludere che già nei prossimi giorni l’assalto possa essere completato.

Fonte: SportMediaset