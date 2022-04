Ferrara: «Inter e Milan? Non tanta differenza. Ma il derby può dire qualcosa»

Inter e Milan stasera si giocheranno l’accesso alla finale di Coppa Italia. Da DAZN l’ex difensore Ferrara parla di cosa può succedere nella corsa per vincere la Serie A anche in base al derby delle ore 21.

QUASI ALLA PARI – Ciro Ferrara valuta Inter e Milan in vista del derby di stasera: «Io non vedo tutta questa differenza, sinceramente. Però effettivamente il derby può dirci qualcosa di importante a livello della corsa scudetto. Probabilmente è la partita giusta, perché le due tifoserie e la città di Milano la vivono con molta intensità. Chi riuscirà a passare può avere grosse chances per la vittoria dello scudetto».