Mariani arbitro di Inter-Milan: precedenti negativi, un inedito in Coppa Italia

Mariani sarà l’arbitro di Inter-Milan, partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2021-2022 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Aprilia, ufficializzato nella designazione arbitrale di domenica per il derby.



I PRECEDENTI – Inter-Milan sarà la quattordicesima partita per Maurizio Mariani come arbitro dei nerazzurri. Proprio in Coppa Italia avvenne il suo esordio, seppur negli ottavi di finale: il 17 gennaio 2017 vittoria per 3-2 ai tempi supplementari contro il Bologna (2-2 al 90′, poi decise Andrea Ranocchia). Sono sei le vittorie, unica in stagione lo 0-5 alla Salernitana del 17 dicembre, contro quattro pareggi e tre sconfitte. Lo si ricorda bene per l’1-1 con la Juventus del 24 ottobre, complice il rigore assegnato al VAR per fallo di Denzel Dumfries su Alex Sandro allo scadere.

UN INEDITO – Mariani ha già diretto Milan-Inter dell’1 marzo all’andata: insolito che ci sia lo stesso arbitro. Da quando la Coppa Italia ha questo format (stagione 2008-2009), con la sola semifinale ad avere andata e ritorno, è la prima volta che c’è una designazione identica per entrambe le partite. Nello 0-0 del Meazza i rossoneri hanno chiesto un rigore, per minimo contatto fra Milan Skriniar e Olivier Giroud, ma troppo poco. Sono tre le stracittadine con lui, l’altra è l’1-2 del 17 ottobre 2020 con doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Nella circostanza un rigore per fallo di Aleksandar Kolarov sullo svedese, poi segnato sulla respinta, e un clamoroso rosso diretto ignorato a Franck Kessié per un fallaccio su Achraf Hakimi. Mariani, per completare il quadro “brutto”, c’era anche nella semifinale di ritorno con la Juventus della passata stagione…