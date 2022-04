VIDEO – Inter e Milan in campo anche a Pasquetta: pochi dubbi di formazione

Sale l’attesa per il Derby di Milano in programma a San Siro stasera. E i dubbi di formazione alla conquista della Finale di Coppa Italia sembrano ormai essere ridotti al minimo per Inter-Milan (vedi aggiornamento). In attesa di novità, di seguito i servizi dei colleghi Andrea Paventi e Peppe Di Stefano, inviati rispettivamente ad Appiano Gentile e Milanello per Sky Sport

PASQUETTA DA DERBY – Il lavoro della vigilia in genere è decisivo per le scelte di formazione. Sia l’Inter di Simone Inzaghi (vedi video) sia il Milan di Stefano Pioli (vedi video) devono sciogliere un paio di dubbi, ma niente di che rispetto alle decisioni già prese. La Pasquetta trascorsa rispettivamente ad Appiano Gentile e Milanello in preparazione del Derby di Milano di Coppa Italia dà indicazioni necessarie su entrambi gli undici titolari. A breve seguiranno aggiornamenti LIVE su Inter-Milan, a poche ore dal fischio d’inizio del ritorno in semifinale di Coppa Italia.

