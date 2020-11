Fassone: “Inter, scelta di Suning lungimirante. Favorevole alla Superlega”

Fassone

L’ex dirigente di Inter e Milan, Marco Fassone, è stato ospite nel programma di TMW Radio “Maracanà”, condotto da Marco Piccari e Jacopo Erba. Diverse le tematiche al centro dell’intervista

PROGETTO – Marco Fassone è tornato a parlare di Inter e di Serie A, dopo la sua ultima esperienza come dirigente del Milan (e la campagna acquisti dalle spese folli in coppia con Mirabelli). Queste le sue parole ai microfoni di “TMW Radio”: «Cosa ne penso delle proprietà straniere in Serie A? Abbiamo avuto in Italia molte proprietà internazionali. Gli americani vogliono portare la loro cultura sportiva e normalmente hanno bisogno di un periodo di assestamento per adattarsi. Auguro ai Friedkin della Roma che sappiamo velocizzare questo processo. Mentre la proprietà cinese dell’Inter, che si è affidata a un management italiano ha fatto un progetto lungimirante“.

ÉLITE – Sull’ipotesi di una Superlega europea, in cui l’Inter sarebbe inclusa, Fassone si è espresso così: “Sono favorevole. Da soli non siamo stati capaci a gestire le Leghe, soprattutto sotto il punto di vista dei diritti della Serie A. Abbiamo sempre dedicato le forze su lotte di poco conto. Ora speriamo che si torni a livelli di supremazia nel prossimo decennio. Anche le altre Lege si sono messe in mano ad altri soggetti per crescere, noi siamo arrivati tardi ma abbiamo tutte le potenzialità per crescere molto e non mettere così in affanno i club come nell’ultimo periodo. I campionati nazionali non devono perdere il loro appeal e non lo vedo come rischio. C’è una cultura della partita in questo continente molto forte. Ma credo che dal 2024 cambieranno i formati ma non sarà la Superlega“.