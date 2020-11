Sassuolo-Inter: le foto dell’allenamento di oggi al Suning Training Center

Logo Inter maglia 2020-2021.

La formazione nerazzurra ha svolto la consueta seduta di allenamento in vista di Sassuolo-Inter. La squadra di Antonio Conte scenderà in campo domani, alle ore 15, contro i neroverdi di Roberto De Zerbi, alle prese con alcuni problemi di formazione

CROCEVIA – Dimenticare il Real Madrid, battendo la seconda forza della Serie A. È questo l’obiettivo dei nerazzurri di Antonio Conte per Sassuolo-Inter. La squadra ha svolto la consueta seduta di allenamento al Suning Training Center. Il tecnico pugliese deve ancora sciogliere alcuni dubbi di formazione: secondo “Sky Sport”, è prevista un’esclusione eccellente in attacco (QUI i dettagli). In basso, alcune foto dell’allenamento di oggi al Suning Training Center.