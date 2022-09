Fabbian in testa alla Serie B con la Reggina, insegue Carboni col Cagliari

La Reggina del prestito Inter Fabbian va in testa alla Serie B, passando a Pisa. Per quanto riguarda i nerazzurri nel campionato cadetto vincono anche Carboni e Pompetti.

ALTRO SUCCESSO – Quattro vittorie in cinque partite per la Reggina, che si lancia in testa alla Serie B. Con Giovanni Fabbian (uno dei quattro prestiti Inter impegnati questo pomeriggio) titolare e in campo per novanta minuti, i calabresi passano 0-1 a Pisa. Decide un gol di Luigi Canotto al 28’.

GLI ALTRI CON FABBIAN – Non arriva ancora l’esordio da titolare per Franco Carboni al Cagliari. L’argentino entra al 63’ nel successo per 0-2 sul Benevento, che porta i sardi a inseguire la vetta della classifica (-2). Pomeriggio no per Samuele Mulattieri, sostituito al 72’ da Luca Moro nella sconfitta per 1-0 del Frosinone in casa del Cittadella. Resta in panchina Marco Pompetti ma può festeggiare, perché la matricola della Serie B Sudtirol passa 0-2 sul campo di un Como in grande difficoltà.