Buffon esalta Sommer: «Miglior portiere in Serie A. Affidabile»

Gianluigi Buffon, oggi presente all’evento per il Premio Bulgarelli a Bologna, ha esaltato la stagione del portiere dell’Inter, Yann Sommer.

MIGLIORE – La leggenda dell’Italia, uno dei migliori portieri della storia e il campione del Mondo Gianluigi Buffon ha avuto parole al miele durante l’evento per il Premio Bulgarelli per l’estremo difensore dell’Inter. L’intervento ripreso direttamente da gianlucadimarzio.com: «Il miglior portiere della stagione di Serie A? Se guardiamo i gol subiti, non si può non menzionare Sommer. Molti sono rimasti sorpresi, ma io no. Sapevo che era un portiere più che affidabile». Una benedizione più bella di questa il portiere nerazzurro non poteva riceverla a Scudetto già acquisito.