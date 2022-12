Ex Inter Godin sempre stimato, presidente Nacional: «Onore se ritornasse»

Godin, oggi al Velez, ha giocato al Nacional agli inizi della sua carriera, prima di trasferirsi in Europa per giocare con le maglie di Atletico Madrid e Inter. Parla il presidente del club uruguaiano

ONORE − Il presidente del Nacional, José Fuentes, non ha dubbi su un ipotetico ritorno al Nacional dell’ex Inter Diego Godin: «Sono chiaro, non so cosa gli preserverà il futuro a Godin. Ma per il nostro club, il Nacional, sarebbe un onore se ritornasse a giocare insieme a noi». Le sue parole su ‘El Observador‘.