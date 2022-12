Ravezzani: «Inter, 2022 positivo! Ma scudetto perso e colpo Lukaku sbagliato»

Ravezzani traccia il bilancio del percorso delle squadre di Serie A nell’anno che sta per concludersi. Il giornalista dà un voto anche all’Inter di Inzaghi. Questi i suoi giudizi espressi nel video pubblicato sul canale Youtube di Qui Stadio a Voi Studio.

BILANCIO – Fabio Ravezzani traccia il bilancio dell’Inter nel 2022. Nel video pubblicato sul canale Youtube di Qui Stadio a Voi Stadio, il giornalista dice: «All’Inter, come valutazione, darei 7. Il 2022 si conclude con la vittoria della Supercoppa e della Coppa Italia. Finalmente, è arrivata anche una qualificazione agli ottavi di UEFA Champions League. Sebbene, poi, la formazione nerazzurra si sia scontrata contro il Liverpool, anche se in maniera sempre dignitosa. In un anno in cui molti, a cominciare dall’ex allenatore Antonio Conte, avevano previsto un’Inter che colava a picco perché aveva perso i suoi due giocatori migliori, sono arrivati dei trofei. Però, i nerazzurri hanno perso malamente lo scudetto, ed è una colpa. È anche vero che, alla fine, con una squadra che era stata ridimensionata ha trovato due titoli importanti. L’Inter non ha finito bene il 2022, anche peggio del Milan, perché ha perso dei colpi e ha sbagliato, forse anche per un po’ di sfortuna, l’operazione Romelu Lukaku. Ha sbagliato, probabilmente, anche nella situazione di Milan Skriniar (vedi articolo). Il difensore si sta allontanando e rischia di essere perso a parametro zero. Quando, forse, sarebbe stato più logico accettare le offerte a 50/55 milioni di euro del Paris Saint-Germain. Questa, evidentemente, è stata una scelta di Steven Zhang». Questa la valutazioni di Ravezzani sul percorso dell’Inter nell’ultimo anno.