Esposito, solo panchina. Il Basilea festeggia gli ottavi di Conference League

Esposito recupera dall’infortunio e va in panchina in Basilea-Qarabag, match di Europa Conference League (vedi articolo). La squadra svizzera si impone per 3-0 e chiude al primo posto nel girone.

VITTORIA ROTONDA – Basilea e Qarabag, appaiate in testa al Gruppo H di Europa Conference League, si affrontano al St. Jakob-Park. Sono gli svizzeri a passare in vantaggio nel primo tempo con l’attaccante brasiliano Arthur Cabral al 33′. Nella ripresa arriva il raddoppio dell’ex Palermo Pajtim Kasami al 62′. Il bomber Arthur Cabral realizza una doppietta al 74′. Il giovane in prestito dall’Inter, Darian Males, entra in campo all’84’ al posti di Matías Palacios. Sebastiano Esposito, rientrato dopo il lungo infortunio, resta invece in panchina per tutti i 90′. Con questa vittoria, il Basilea chiude al primo posto con 14 punti e accede direttamente agli ottavi di finale.