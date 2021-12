Europa League, Lazio bloccata dal Galatasaray. Biancocelesti ai play-off

Lazio-Galatasaray, sfida di Europa League, si è giocata allo Stadio Olimpico di Roma. Il match è terminato sullo 0-0, con i biancocelesti che chiudono al secondo posto nel Gruppo E.

RETI BIANCHE – La Lazio, già qualificata al prossimo turno di Europa League, ospita il Galatasaray per provare l’assalto al primo posto ed evitare i play-off contro una delle retrocesse dalla Champions League. La prima frazione di gioco termina sul punteggio di 0-0. Maurizio Sarri prova a sbloccare il match nella ripresa con i cambi, inserendo giocatori come Felipe Anderson e Luis Alberto, ma la difesa guidata da Fernando Muslera non si lascia sorprendere e il punteggio non cambia più. Con questo pareggio, la Lazio chiude al secondo posto con 9 punti, alle spalle proprio del Galatasaray primo con 12. I biancocelesti saranno quindi costretti a un duro sorteggio per i sedicesimi di finale in programma a febbraio.