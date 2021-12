Moratti: «L’Inter può confermarsi, ma aspetterei! Col Cagliari non scontata»

Moratti ha parlato al sito Tutto Cagliari a tre giorni dalla partita fra l’Inter e i rossoblù. L’ex presidente nerazzurro ritiene che l’incontro di domenica sera (ore 20.45) non sarà semplice.

DA RISPETTARE – Massimo Moratti si esprime in vista del match di domenica: «Tradizionalmente le partite contro il Cagliari non sono mai facili e soprattutto scontate. L’Inter sta facendo benissimo, ma non credo che sottovaluterà l’impegno, anche perché un atteggiamento del genere potrebbe essere rischioso. L’andamento della gara dipenderà anche da come impostarla gara il Cagliari. L’Inter può confermarsi campione? Ha le carte in regola per poterlo fare, ma aspetterei i prossimi mesi quando il Napoli, squadra fortissima, avrà nuovamente a disposizione alcuni elementi oggi assenti. E poi non sottovaluterei assolutamente il Milan».

Fonte: tuttocagliari.net – Giancarlo Cornacchia, Maria Laura Scifo