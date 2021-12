Esposito torna a disposizione per il Basilea: notte europea per lui

Sebastiano Esposito recupera dall’infortunio che lo ha tenuto fuori diverse settimane e torna a disposizione del Basilea. L’attaccante in prestito dall’Inter sarà infatti in panchina questa sera nella gara di Conference League contro il Qarabag.

