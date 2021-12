Eriksen prima dell’addio possibile saluto a San Siro. Poi pronto a ripartire – CdS

Eriksen in comune accordo con l’Inter ha deciso di rescindere il suo contratto (vedi articolo), ma la notizia più importante è che sia lui a raccontarlo, ribadendo comunque la volontà continuare a giocare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ripartirà dalla Danimarca, prima però un possibile saluto a San Siro.

RIPARTIRE – Questione di ore e l’avventura nerazzurra di Eriksen sarà definitivamente e ufficialmente conclusa. L’annuncio, con i saluti e i ringraziamenti, è atteso nelle prossime 24-48 ore. Probabile, comunque, che il danese venga invitato per una delle prossime partite casalinghe a San Siro per un saluto. Pur costretto a lasciare l’Inter e la Serie A, nella testa di Eriksen permane l’idea di tornare in campo. Ovviamente potrà farlo solo nei Paesi in cui il defibrillatore sottocutaneo è permesso. Tra questi ci sono la Premier League e l’Olanda, altra tappa della sua carriera con i colori dell’Ajax. Il danese, però, da proprietario del suo cartellino, sembra orientato a scegliere di ripartire da casa sua, ovvero dall’Odense. Si tratterrebbe di un rientro per così dire soft, utile per capire fino a che livello sia in grado di scegliere.

Fonte: Corriere dello Sport