Eriksen pronto a rescindere in accordo con l’Inter: presto l’annuncio

Christian Eriksen e l’Inter secondo quanto riportato da Fabrizio Romano hanno deciso in comune accordo di rescindere il contratto.

PRESTO L’ANNUNCCIO – Christian Eriksen e l’Inter hanno deciso in comune accordo di rescindere il contratto attuale, in quanto il calciatore non può giocare in Serie A con il defibrillatore. Presto l’annuncio ufficiale, ed Eriksen sarà libero di prendere in considerazione proposte da altri paesi. A riportare la notizia l’esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso la sua pagina Twitter.