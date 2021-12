Mariani arbitro di Salernitana-Inter: il rigore alla Juventus l’ultimo dei precedenti

Mariani sarà l’arbitro di Salernitana-Inter, partita della diciottesima giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Aprilia, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match dell’Arechi.



I PRECEDENTI – Salernitana-Inter sarà la dodicesima partita per Maurizio Mariani come arbitro dei nerazzurri. Con lui sono cinque le vittorie, con tre pareggi e altrettante sconfitte. Un successo nell’esordio, in un ottavo di finale di Coppa Italia, ma soltanto ai tempi supplementari: il 17 gennaio 2017 contro il Bologna finisce 2-2 al 90′, poi 3-2 al 120′. Brutto, inoltre, il ricordo della sconfitta per 1-0 col Sassuolo del 19 agosto 2018. Nella circostanza assegnò un rigore generoso ai neroverdi, ignorandone due nell’altra area molto più netti pur avendo il VAR a disposizione.

L’ULTIMA VOLTA – Mariani torna ad arbitrare l’Inter quasi due mesi dopo la partita con la Juventus. Lì sì che andò al VAR per dare, allo scadere, il rigore del definitivo 1-1 sul contatto (ormai noto) fra Denzel Dumfries e Alex Sandro. Un fallo purtroppo stupido del difensore olandese (vedi moviola), con una chiamata al monitor che il designatore Gianluca Rocchi in settimana ha confermato come corretta (vedi articolo).