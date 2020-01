Eriksen-Inter, Merson: “Sono scioccato. A quelle cifre nel calcio di oggi…”

Paul Merson, ex centrocampista delll’Arsenal, ha commentato la cessione di Chrstian Eriksen da parte del Tottenham. Il danese è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Inter, si attende l’annuncio a momenti. Ecco le sue parole a Sky Sports UK

SONO SCIOCCATO – Paul Merson commenta il passaggio di Christian Eriksen all’Inter: «Sono piuttosto scioccato. Per il Tottenham vendere Christian Eriksen per 17 milioni di sterline nel mondo del calcio di questi tempi… è una tazza di tè! Il Tottenham deve arrivare tra le prime quattro. Hanno un nuovo stadio, hanno portato José Mourinho… Sarei sorpreso se riuscissero a sostituire il danese in quattro giorni. E se non riescono a sostituirlo, non vedo come possano arrivare in Champions League. Se fossi stato in José, avrei detto “sistemati e rimani“».

Fonte: Sky Sports UK.