Serie A, Giudice Sportivo 21ª giornata: Lautaro Martinez, ecco la squalifica

La squalifica di Lautaro Martinez è appena arrivata. L’attaccante, espulso al 93′ di Inter-Cagliari, starà fuori per due giornate come da decisione del Giudice Sportivo. Dal weekend di Serie A nei nerazzurri provvedimenti anche per Berni.

I PROVVEDIMENTI – Si attendeva una stangata dal Giudice Sportivo per Lautaro Martinez e in parte è arrivata. L’argentino salterà la partita contro l’Udinese ma soprattutto il derby col Milan del 9 febbraio, a seguito dell’espulsione contro il Cagliari. Questo per aver affrontato il direttore di gara “dicendogli frasi in spagnolo”, con quindicimila euro di multa. Stessa sorte per Tommaso Berni, cacciato a fine partita dall’arbitro Gianluca Manganiello per averlo affrontato con atteggiamento ed espressioni intimidatorie. Ammenda di ventimila euro all’Inter per aver accerchiato gli ufficiali di gara al fischio finale e per un coro insultante verso un avversario (Zlatan Ibrahimovic). Questi i provvedimenti integrali dopo la ventunesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 21ª GIORNATA SERIE A

Due giornate: Tommaso Berni, Lautaro Martinez (Inter)

Una giornata: Takehiro Tomiyasu (Bologna), Martin Caceres, Nikola Milenkovic (Fiorentina), Cristian Dell’Orco (Lecce), Ismael Bennacer (Milan), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Federico Peluso (Sassuolo), Andrea Petagna, Mattia Valoti (SPAL), Armando Izzo, Sasa Lukic (Torino)

DIFFIDATI 21ª GIORNATA SERIE A

Nona ammonizione: Marten de Roon (Atalanta), Hernani (Parma)

Quarta ammonizione: Lasse Schone (Genoa), Matthijs de Ligt (Juventus), Ciro Immobile, Luiz Felipe (Lazio), Andrea Conti (Milan), Edin Dzeko (Roma), Salvatore Sirigu (Torino), Marco Davide Faraoni (Verona)