L’Inter accoglie Eriksen, in gruppo contro la Fiorentina? – Sky

Oggi Christian Eriksen diventa ufficialmente un giocatore dell’Inter. Il centrocampista danese prelevato dal Tottenham potrebbe essere aggregato al gruppo già domani contro la Fiorentina

IN GRUPPO DOMANI? – Antonio Conte potrebbe aggregare Christian Eriksen al gruppo dell’Inter già per la sfida di domani contro la Fiorentina per i quarti di Coppa Italia. Il punto di Andrea Paventi per Sky Sport: «Quella di oggi è ancora di più la giornata di Christian Eriksen, il giocatore è stato in sede per la firma e manca solo l’annuncio che arriverà in giornata. Poi il viaggio in direzione Appiano Gentile dove svolgerà il primo allenamento agli ordini di Conte, poi capiremo nel corso della giornata se l’allenatore deciderà di convocarlo o non convocarlo per domani in Coppa Italia».