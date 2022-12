Dzeko vince il premio “Goal of The Month” per il mese di novembre

Edin Dzeko si è aggiudicato il premio “Goal of the Month” per il mese di novembre. Il bosniaco ha vinto il premio – sponsorizzato da LeoVegas.news – per il gol del 1-1 realizzato in occasione del match tra Inter e Bologna, terminato poi 6-1 per i nerazzurri.

http://https://twitter.com/Inter/status/1603695959132758017