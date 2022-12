L’Inter è pronta blindare Bastoni, previsto un rinnovo importante

Alessandro Bastoni rientra tra i difensori più forti della sua età. L’Inter lo sa bene e vuole blindare il proprio gioiello con un rinnovo importante.

RINNOVO – L’Inter vuole blindare Alessandro Bastoni. Il difensore 23enne è esploso con Antonio Conte e ha continuato la sua crescita con Simone Inzaghi. Nonostante la giovane età ha mostrato doti importanti, oltre che un ampio margine di crescita. Tanto che in Europa sono parecchi i club che lo prenderebbero più che volentieri. Ecco perché i nerazzurri puntano a rinnovargli il contratto il prima possibile.

OFFERTA – Secondo Fichajes, l’Inter vorrebbe impostare il prossimo contratto con la scadenza a giugno 2027. Altri 5 anni in nerazzurro, con l’obiettivo di spaventare le pretendenti che secondo il sito spagnolo sono Tottenham, Manchester City e il solito PSG. Il rinnovo potrebbe anche garantire un po’ di tranquillità a Bastoni, che non ha iniziato la stagione al meglio. Forse anche per l’assenza della sicurezza di restare.