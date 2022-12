L’Inter segue Buchanan: talento giovane, ma su cui bisogna lavorare

L’Inter sta seguendo Buchanan, esterno del Bruges messosi in mostra col Canada. Un talento di fascia, ma su cui servirebbe lavoro tattico e tecnico.

TALENTO NEL MIRINO – L’Inter approfittando della vetrina dei Mondiali si è segnata sul taccuino il nome di Tajon Buchanan. Il calsse 1999 è entrato nei radar di mercato nerazzurri, come potenziale sostituto di Dumfries sulla fascia destra. Di che tipo di giocatore stiamo parlando?

ESTERNO POLIVALENTE – Buchanan ha iniziato a giocare nel 2019 in MLS e dopo tre stagioni nel campionato americano è passato al Bruges, dove sta giocando per la seconda stagione. In aggiunta dal 2021 è una presenza fissa della nazionale del Canada. Alto, forte fisicamente, rapido, veloce, destro di piede, con buona tecnica, è un esterno che sta ancora cercando la sua collocazione ideale. Questa è la sua heatmap stagionale nel Bruges, dove è un titolare, presa da Whoscored:

Capace di disimpegnarsi su entrambe le fasce, tanto che in questa stagione è impiegato principalmente sulla destra, mentre in quella passata era titolare a sinistra, in Belgio si sta adeguando a coprire tutta la fascia. In MLS invece giocava come esterno più offensivo. E anche al Mondiale col Canada ha coperto posizioni più avanzate, sempre con un elemento alle sue spalle. Abituato a gestire un buon numero di palloni, capace nel dribbling, deve ancora trovare il modo di diventare realmente incisivo. In totale in Belgio assomma due gol e un assist, per intenderci. Ha le qualità fisiche e tecniche per dare di più. E questo va tenuto bene a mente.

LAVORO DA FARE – L’Inter con Buchanan non andrebbe su un giocatore fatto e finito. Ma su un talento da sviluppare col lavoro. Non è ancora un esterno a tutta fascia. Non è pronto oggi per sostituire Dumfries. Ma è un elemento con doti atletiche e tecniche interessanti. Dal potenziale superiore all’olandese. Che può arrivare a coprire la fascia con qualità da ala. Però con tanto lavoro davanti. Da macinare con pazienza.