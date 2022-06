Dzeko in campo solo 45′ in Bosnia-Romania, il motivo? Un infortunio!

La Bosnia ha vinto 1-0 contro la Romania (vedi report) ma c’è da ravvisare un problema all’attaccante dell’Inter, Edin Dzeko. Il nerazzurro ha dovuto lasciare il campo per un infortunio

STOP − C’è un motivo per cui Edin Dzeko ha giocato solamente 45 minuti in Bosnia Erzegovina-Romania. La motivazione è da ricondurre ad un problema fisico. Il giocatore, infatti, ha accusato un forte dolore al ginocchio, il quale si è anche gonfiato. Campagna Nazionali sfortunata per i giocatori dell’Inter. Prima di Dzeko, a mettere in ansia club e tifosi nerazzurri è stato Milan Skriniar (vedi diagnosi infortunio e tempi di recupero). Secondo il giornalista bosniaco Haris Mrkonja Dzeko dovrebbe saltare la prossima gara contro il Montenegro.