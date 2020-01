Dossena: “Conte e Sarri tra i migliori del mondo. Ecco chi preferisco”

Antonio Conte e Maurizio Sarri sono nel pantheon degli allenatori, secondo Andrea Dossena. L’ex calciatore, oggi allenatore, ai microfoni di “Radio Sportiva” ha elogiato gli allenatori di Inter e Juventus. Tra i due, ecco il preferito di Dossena.

QUATTRO SOPRA TUTTI – Analizzando la classifica, viene facile individuare Antonio Conte e Maurizio Sarri come i migliori allenatori italiani. Distanti solo 4 punti dopo il pareggio ottenuto dall’Inter a Lecce (vedi video), entrambi i tecnici stanno guidando le rispettive squadre al predominio sul calcio italiano. Secondo l’ex calciatore Andrea Dossena, oggi allenatore al Crema in Serie D, Conte e Sarri appartengono al ristretto novero dei migliori allenatori del mondo. Assieme a loro, altri due giganti della categoria. Ecco le sue parole: «Jurgen Klopp ha fatto miracoli già col Magonza e col Borussia Dortmund, mi sarebbe piaciuto tantissimo essere allenato da lui: è uno dei migliori al mondo insieme a Pep Guardiola, Conte e Sarri».

VITTORIA AI PUNTI – Dovendo scegliere il migliore in assoluto tra i due, Dossena non si sbilancia, e assegna una vittoria di misura. Questo il suo voto: «Sarri arrivava in una corazzata ma doveva cambiare idea di gioco e pian piano ci sta riuscendo. Conte aveva una situazione ancora più difficile, perché doveva dare un’identità e portare a casa punti. È riuscito a raggiungere entrambi gli obiettivi con una rosa meno competitiva. Quindi forse ai punti è meglio lui».